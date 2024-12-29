Как встретить Новый год без вреда для здоровья: советы врачей медуниверситета

Праздники – волшебное время, полное радости, отдыха и тепла общения с близкими. Чтобы эти чудесные дни принесли только положительные эмоции, «ФедералПресс» подготовил рекомендации специалистов – врачей и преподавателей Тюменского медицинского университета.
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