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Не принимает душ: стали известны отвратительные привычки Канье Уэста

Не принимает душ: стали известны отвратительные привычки Канье Уэста

Канье Уэст страдает от серьезных проблем с гигиеной – артист совершенно неспособен убираться за собой мусор или поддерживать свое тело в чистоте, что начало разрушать его отношения с Бьянкой Цензори, сообщают СМИ.

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