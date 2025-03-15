Не принимает душ: стали известны отвратительные привычки Канье Уэста

Канье Уэст страдает от серьезных проблем с гигиеной – артист совершенно неспособен убираться за собой мусор или поддерживать свое тело в чистоте, что начало разрушать его отношения с Бьянкой Цензори, сообщают СМИ.
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