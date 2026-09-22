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Новости Брянска

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Николай Валуев сменил Брянскую область на Санкт-Петербург в Госдуме

Николай Валуев сменил Брянскую область на Санкт-Петербург в Госдуме

Николай Валуев, ранее представлявший Брянскую область, теперь будет защищать интересы Санкт-Петербурга в Госдуме, пройдя по региональному списку «Единой России» от Северной столицы.

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