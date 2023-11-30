Утренняя зарядка для детей

5 упражнений от Львенка Левы и российской гимнастки Анастасии Татаревой. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить российская гимнастка, олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России, основатель Центра Адаптивной гимнастики Анастасия Татарева и герой мультсериала «Спорт Тоша» Львенок Лева.