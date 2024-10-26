Закон о повышении МРОТ направили на подпись Путину

ВВ

Василий Васильев

Для бюджетников все понятно. Сколько надо денег, столько из бюджета и возьмут. А что делать малому бизнесу ? Бюджет никак не компенсирует обязательный рост зарплат малому бизнесу. Это означает, что будучи законопослушным субъектом, малый бизнес повысит МРОТ. А чтобы выжить, малый бизнес поднимет цены на свои товары и услуги. Как только начнут расти цены в частном секторе, тут же под эти цены будут "подстраиваться" и крупные, в т.ч. гос. предприятия. Это, в свою очередь, просто подстегнет инфляцию, что через некоторое (совсем небольшое) время просто нивелирует рост МРОТ. И так по кругу. В выигрыше только государство, которое индексирует инфляцию не в опережающем порядке, как официально заявляют в Кремле, а постфактум, по результату УЖЕ сложившейся реальной, а не на нарисованной Росстатом, инфляции.