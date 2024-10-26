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Закон о повышении МРОТ направили на подпись Путину

Закон о повышении МРОТ направили на подпись Путину

С 1 января он увеличится на 16,6%.Президенту России Владимиру Путину направили на подпись документ, который гласит о повышении минимального размера оплаты труда.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Для бюджетников все понятно. Сколько надо денег, столько из бюджета и возьмут. А что делать малому бизнесу ? Бюджет никак не компенсирует обязательный рост зарплат малому бизнесу. Это означает, что будучи законопослушным субъектом, малый бизнес повысит МРОТ. А чтобы выжить, малый бизнес поднимет цены на свои товары и услуги. Как только начнут расти цены в частном секторе, тут же под эти цены будут &quot;подстраиваться&quot; и крупные, в т.ч. гос. предприятия. Это, в свою очередь, просто подстегнет инфляцию, что через некоторое (совсем небольшое) время просто нивелирует рост МРОТ. И так по кругу. В выигрыше только государство, которое индексирует инфляцию не в опережающем порядке, как официально заявляют в Кремле, а постфактум, по результату УЖЕ сложившейся реальной, а не на нарисованной Росстатом, инфляции.
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