Шокирующие кадры! Военный РФ ударил атаковавший его FPV-дрон головой и пошёл дальше по своим делам Украинский дрон издевательски завис прямо перед нашим бойцом и приготовился атаковать, но русский боец сделал то, чего меньше всего ждали операторы БПЛА противника.
Рискованно, но расчётливо... не стоит повторять в домашних условиях. (видео)
Комментарии
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Дима Качусов
про такие случаи как раз есть классное стихотворение Тютчева:Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить.У ней особенная стать -в Россию можно только верить !Один российский боец отбрасывает от себя гранату сброшенную в него с дрона ,другой вот головой сбивает дрон ,который принес ему смерть !!!!это уже войдет в историю России !!!
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22 час.
Владимир Соловьев
Настоящий герой, не паркетный.
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20 час.
Татьянка Яцук
Храни вас, Бог, ребятки наши родные, вы настоящие Герои!!!!!🙏🇷🇺💖
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15 час.
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