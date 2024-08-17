ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    Вообще надо переставать торговать сырьем. Мы должны производить и продавать готовые изделия с высокой добавочной стои...Эксперт Юшков оце...
  • Nikolay Stepanov
    Грозим пальчиком и рисуем очередные линии - а чего вы хотите от соплежуя?"Владимир Владими...
  • наталичка
    Согласна, государство должно, если нет одного родителя, заменить его полноценно в обеспечении.Не русские ассими...

Рискованно, но расчётливо... не стоит повторять в домашних условиях. (видео)

Рискованно, но расчётливо... не стоит повторять в домашних условиях. (видео)

Шокирующие кадры! Военный РФ ударил атаковавший его FPV-дрон головой и пошёл дальше по своим делам Украинский дрон издевательски завис прямо перед нашим бойцом и приготовился атаковать, но русский боец сделал то, чего меньше всего ждали операторы БПЛА противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дима Качусов
про такие случаи как раз есть классное стихотворение Тютчева:Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить.У ней особенная стать -в Россию можно только верить !Один российский боец отбрасывает от себя гранату сброшенную в него с дрона ,другой вот головой сбивает дрон ,который принес ему смерть !!!!это уже войдет в историю России !!!
Ответить
22 час.
Владимир Соловьев
Настоящий герой, не паркетный.
Ответить
20 час.
Татьянка Яцук
Храни вас, Бог, ребятки наши родные, вы настоящие Герои!!!!!🙏🇷🇺💖
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх