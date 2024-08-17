Рискованно, но расчётливо... не стоит повторять в домашних условиях. (видео)

Дима Качусов

про такие случаи как раз есть классное стихотворение Тютчева:Умом Россию не понять. Аршином общим не измерить.У ней особенная стать -в Россию можно только верить !Один российский боец отбрасывает от себя гранату сброшенную в него с дрона ,другой вот головой сбивает дрон ,который принес ему смерть !!!!это уже войдет в историю России !!!