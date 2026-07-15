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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Прочитала две церковные книги. Как Диана Шурыгина проводит дни в СИЗО

Прочитала две церковные книги. Как Диана Шурыгина проводит дни в СИЗО

Диана не жалуется на условия, спокойно относится к распорядку и всерьез увлеклась чтением Диана Шурыгина, которая находится под стражей по обвинению в создании и распространении порнографических материалов, занимается чтением религиозной литературы, предоставленной церковью при московском СИЗО, рассказал Илья Высотский, возглавляющий ОНК Москвы.

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