Прочитала две церковные книги. Как Диана Шурыгина проводит дни в СИЗО

Диана не жалуется на условия, спокойно относится к распорядку и всерьез увлеклась чтением Диана Шурыгина, которая находится под стражей по обвинению в создании и распространении порнографических материалов, занимается чтением религиозной литературы, предоставленной церковью при московском СИЗО, рассказал Илья Высотский, возглавляющий ОНК Москвы.
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