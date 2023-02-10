Медвежий угол

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Шалунишка Ким

Шалунишка Ким

Доброе утро, Империя. Все-таки стереотипы - страшная штука. Вот что мы знаем о КНДР? То, что там чучхе, все ходят строем, а сама страна застряла где-то на обочине глобального прогресса - хотя, судя по наличию гиперзвука, там скорее застряли американцы, а не корейцы.

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