Шалунишка Ким

Доброе утро, Империя. Все-таки стереотипы - страшная штука. Вот что мы знаем о КНДР? То, что там чучхе, все ходят строем, а сама страна застряла где-то на обочине глобального прогресса - хотя, судя по наличию гиперзвука, там скорее застряли американцы, а не корейцы.
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