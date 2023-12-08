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Сдавшийся в плен снайпер ВСУ рассказал, как был уничтожен его взвод

Сдавшийся в плен снайпер ВСУ рассказал, как был уничтожен его взвод

Сдавшийся в плен снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Мирончук рассказал, как был уничтожен его взвод в поселке Крынки Херсонской области, где украинская армия пытается создать плацдарм на левом берегу Днепра.

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