Вильфанд: близкая к норме температура ожидается в июне на 80% территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал изданию «ТАСС», что июньская погода в России обещает быть достаточно комфортной: температура воздуха приблизится к средним многолетним показателям на 80% территории страны.
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