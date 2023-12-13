Инфобизнесмену из Удмуртии Аязу Шабутдинову продлили срок в СИЗО до середины февраля

Москва. С учётом позиции прокуратуры Центрального административного округа Таганский районный суд Москвы на два месяца, до 16 февраля 2024 года, продлил срок содержания под стражей инфобизнесмену из Удмуртии Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве.
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