Reuters: Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности

Агентство Reuters, ссылаясь на советника президента республики, в своем материале заявило, что Франция выразила готовность предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения военной спецоперации Российской Федерации на территории Украины.
Агентство Reuters, ссылаясь на советника президента республики, в своем материале заявило, что Франция выразила готовность предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения военной спецоперации Российской Федерации на территории Украины.
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