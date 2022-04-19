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Reuters: Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности

Reuters: Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности

Агентство Reuters, ссылаясь на советника президента республики, в своем материале заявило, что Франция выразила готовность предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения военной спецоперации Российской Федерации на территории Украины.

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