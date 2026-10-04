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Царьград

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Более 500 бегунов вышли на кросс памяти академика Векслера в Дубне

Более 500 бегунов вышли на кросс памяти академика Векслера в Дубне

На 57-м легкоатлетическом кроссе памяти академика Векслера в Дубне выступили более 500 спортсменов из пяти регионов, преодолевавших дистанции от 600 метров до 8 километров, а лучший результат показал юниор сборной России по лыжным гонкам Арсений Поздеев.

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