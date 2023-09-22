"Алтайкрайэнерго" вдвое поднял плату за энергию для нескольких домов в Рубцовске

Люди пошли в суд из-за переплат. Рубцовский городской суд встал на сторону компании, а вот апелляционная инстанция в Барнауле защитила жильцов "Алтайкрайэнерго" более чем в два раза поднял плату за электричество для нескольких домов в Рубцовске.