Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Машков
    Наш « великий « царь очень быстро загоняет свой народ в нищету, цены на все стремительно растут, пенсионный возраст о...В России подорожа...
  • Лидия Санникова
    Хозяина прикрывает...Захарова уличила ...
  • Юдкевич Сергей
    Что взять от тупой и безграмотной идиотки. Не думал, что в Германии остались такие. Правда теперь и канцлер и министр...Захарова уличила ...

"Алтайкрайэнерго" вдвое поднял плату за энергию для нескольких домов в Рубцовске

"Алтайкрайэнерго" вдвое поднял плату за энергию для нескольких домов в Рубцовске

Люди пошли в суд из-за переплат. Рубцовский городской суд встал на сторону компании, а вот апелляционная инстанция в Барнауле защитила жильцов "Алтайкрайэнерго" более чем в два раза поднял плату за электричество для нескольких домов в Рубцовске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх