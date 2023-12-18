В Ростове-на Дону восстановлено движение электротранспорта

Движение электрического транспорта в Ростове-на-Дону было временно ограничено из-за обледенения контактной сети, однако работа электротранспорта по большинству трамвайных и троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону на данный момент восстановлена, специалисты продолжают ликвидировать последствия обледенения контактной сети, сообщает ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Алексея Логвиненко.