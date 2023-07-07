«Голден Стэйт» официально объявили о подписании Криса Пола

Крис Пол представлен в качестве баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз». Один из лучших разыгрывающих защитников современности, 12-кратный участник матча всех звезд и ветеран НБА Крис Пол представлен в качестве новобранца «Голден Стэйт Уорриорз».
Крис Пол представлен в качестве баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз». Один из лучших разыгрывающих защитников современности, 12-кратный участник матча всех звезд и ветеран НБА Крис Пол представлен в качестве новобранца «Голден Стэйт Уорриорз».
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