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«Голден Стэйт» официально объявили о подписании Криса Пола

«Голден Стэйт» официально объявили о подписании Криса Пола

Крис Пол представлен в качестве баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз». Один из лучших разыгрывающих защитников современности, 12-кратный участник матча всех звезд и ветеран НБА Крис Пол представлен в качестве новобранца «Голден Стэйт Уорриорз».

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