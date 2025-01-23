Рютте назвал траекторию конфликта на Украине неправильной

Генсек НАТО Марк Рютте на дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил о необходимости увеличения, а не сокращения поддержки Украины для изменения, по его мнению, «неправильной» траектории конфликта.
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