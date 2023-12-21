Продажи автомобилей в мире растут

Мировые продажи автомобилей в следующем году могут достичь 88,3 миллиона единиц. Аналитики полагают, что в следующем году по всему миру может быть продано до 88,3 миллиона новых легковых автомобилей, поскольку отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии Covid-19 и последующего дефицита в цепочках поставок.