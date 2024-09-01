В Калужской области беспилотник повредил вышку сотовой связи

После ночного налёта украинских беспилотников на Калужскую область 1 сентября, стало известно о некоторых разрушенияхПосле ночного налёта украинских беспилотников на Калужскую область 1 сентября, стало известно о некоторых разрушениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)