Императорский заказ: как Елизавета Петровна устроила кошачий десант из Казани в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. В 1745 году в истории российской дворцовой жизни случился любопытный эпизод, который сегодня звучит почти как городская легенда: 13 октября императрица Елизавета Петровна подписала указ «О высылке ко двору котов».