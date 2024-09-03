В США не исключили дополнительных мер против Грузии из-за закона об иноагентах

Соединенные Штаты не исключают возможности дополнительно ввести ограничительные мер против Грузии из-за действия в республике закона о прозрачности иностранного влияния, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
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