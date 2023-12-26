«Партнёрские связи хотят установить более трёх десятков государств»: Лавров — о БРИКС

Во вторник, 26 декабря, под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова проходит заседание комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
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