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“Каждый раз непредсказуемо”, – Глафира Тарханова рассказала о пятых родах в домашних условиях

“Каждый раз непредсказуемо”, – Глафира Тарханова рассказала о пятых родах в домашних условиях

Актриса Глафира Тарханова принимает поздравления. Актриса стала мамой в пятый раз! Ее семья пополнилась долгожданной дочкой, и звезда сериалов “Громовы” и “Обоюдное согласие” не стала скрывать своих эмоций.

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