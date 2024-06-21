“Каждый раз непредсказуемо”, – Глафира Тарханова рассказала о пятых родах в домашних условиях

Актриса Глафира Тарханова принимает поздравления. Актриса стала мамой в пятый раз! Ее семья пополнилась долгожданной дочкой, и звезда сериалов “Громовы” и “Обоюдное согласие” не стала скрывать своих эмоций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии