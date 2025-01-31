Трамп пообещал ввести пошлины на товары из стран Евросоюза

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Американский президент Дональд Трамп сообщил, что введет импортные пошлины на товары из государств Евросоюза (ЕС) из-за якобы "ужасного отношения Брюсселя к Соединенным Штатам".
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