Соннен предположил, какой следующий шаг сделает Хамзат Чимаев в UFC

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказал предположение, что непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев может вернуться в полусредний вес, где проведёт поединок с чемпионом этого дивизиона Леоном Эдвардсом.
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