Соннен предположил, какой следующий шаг сделает Хамзат Чимаев в UFC

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказал предположение, что непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев может вернуться в полусредний вес, где проведёт поединок с чемпионом этого дивизиона Леоном Эдвардсом.