Морозов о клубе из Сербии в КХЛ: «Создание команды возможно, если будет готова инфраструктура. Увидели хорошее стремление развивать хоккей»

– Сербская «Црвена Звезда» тоже выстраивает отношения с КХЛ. Насколько вероятно расширение лиги на Запад? – Мы были в Белграде, увидели хорошее стремление клуба развивать и популяризировать детский и взрослый хоккей.
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