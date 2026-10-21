SITCo ES Potential Ideas - 10/21/26 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ SITCo Execution Thesis — Wednesday, October 21 Regime: Broadening Repair / Uneven Technology Confirmation Tuesday recovered MES 7,739 and 7,765 with stronger breadth, equal weight and banks.
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