Европа делает новую попытку включиться в переговорный процесс по Украине, но теперь на условиях, выгодных не только для главы киевского режима Владимира Зеленского, рассказал URA.
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