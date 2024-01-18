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Спички - не игрушка

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"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

"Россия возрождает сталинские структуры": Кого будет ловить новый Смерш

Британская разведка серьёзно обеспокоилась громкими заявлениями о необходимости восстановления известного из истории Великой Отечественной контрразведывательного подразделения "Смерть шпионам", эффективно боровшегося с диверсантами.

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