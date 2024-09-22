Урожай по-питерски: в центре города из водосточной трубы вырос куст помидоров (фото)

Растение начало плодоносить. Необычную экспозицию наблюдают жители домов в центре Петербурга. Прямо в водосточной трубе здания вырос куст помидоров, причем появились даже плоды, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии