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Алаев рассказал, что не верит в исполнение решения УЕФА о допуске команд России до 17 лет

Президент Российской премьер-лиги и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не верит в исполнение решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске к соревнованиям сборных России до 17 лет.

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