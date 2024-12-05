The Sun: российский корабль обвиняют в «агрессии» против немецкого патрульного вертолета

Корабль ВМФ России обстрелял сигнальными боеприпасами немецкий армейский вертолет, выполнявший патрульную миссию над Балтийским морем.
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