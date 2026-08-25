Татэнерго филиалы күп катлы йортта кайнар суны 2 ай бетереп торган өчен штрафка тартылды

Түбән Кама җылылык челтәрләрен (Татэнерго филиалы) Түбән Каманың Химиклар проспектындагы 64нче йортта яшәүчеләрнең шикаятьләре буенча үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча штрафка тарттылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым