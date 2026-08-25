НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татэнерго филиалы күп катлы йортта кайнар суны 2 ай бетереп торган өчен штрафка тартылды

Татэнерго филиалы күп катлы йортта кайнар суны 2 ай бетереп торган өчен штрафка тартылды

Түбән Кама җылылык челтәрләрен (Татэнерго филиалы) Түбән Каманың Химиклар проспектындагы 64нче йортта яшәүчеләрнең шикаятьләре буенча үткәрелгән тикшерү нәтиҗәләре буенча штрафка тарттылар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым