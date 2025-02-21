Легенда Арктики на экране: в Архангельске показали сериал о челюскинцах

Два года назад Архангельск стал одной из съемочных площадок исторической драмы «Челюскин. Первые». Теперь же город принял и предпоказ первых серий — мероприятие состоялось в областном Молодежном центре и собрало около 500 гостей.
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