Слово и дело

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The Telegraph: творчество патриотически настроенных музыкантов популярно среди россиян

The Telegraph: творчество патриотически настроенных музыкантов популярно среди россиян

Спецоперация на Украине сплотила российских граждан. Большую роль в этом играют патриотично настроенные исполнители и писатели, сообщает The Telegraph.

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