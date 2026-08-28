Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Пашинян указал на основания не считать Россию стратегическим партнером

Пашинян указал на основания не считать Россию стратегическим партнером

Деловая газета ВЗГЛЯД Фото: railway.am Текст: Ольга Самофалова Руководство Армении пытается заставить Россию отказаться от управления армянскими железными дорогами раньше срока в договоре на 12 лет.

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Комментарии
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Наталия
Современные жители Армении  поддерживают Пашиняна, но прут, как тараканы, в Россию.  И даже здесь продолжают обвинять Россию во всех своих бедах. Мы все знаем  и уважаем  других представителей  армянского народа, которые уже на протяжении нескольких поколений живут бок о бок с нами и внесли свой заметный вклад в развитие нашего общего государства, его  культуры, науки, экономики, при этом не отказываясь от своих корней. Поэтому не стоит мазать всех армян одной черной краской.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Пашинян, вместе с теми, кто его поддерживает, не откажется от &quot;евроинтеграции&quot;. Вопрос в том - осознаёт ли каждый гражданин Армении что произойдёт после фактического разрыва с Россией? Или им внушают что всё останется как прежде при членстве в ЕАЭС? Как вариант - выигрыш от вступления в ЕС перекроет негативные последствия. Пусть реально всё посчитают, это они умеют делать.
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4 н.
Леонтий Букштейн
Что ж так нашим бывшим братьям по СССР так хочется &quot;вдарить&quot; Россию под дых, в крайнем случае - по лицу. Всё забыто, всё испоганили... Короче, дружба народов, как оказалось, это сказки для простаков.
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4 н.