Наталия Современные жители Армении поддерживают Пашиняна, но прут, как тараканы, в Россию. И даже здесь продолжают обвинять Россию во всех своих бедах. Мы все знаем и уважаем других представителей армянского народа, которые уже на протяжении нескольких поколений живут бок о бок с нами и внесли свой заметный вклад в развитие нашего общего государства, его культуры, науки, экономики, при этом не отказываясь от своих корней. Поэтому не стоит мазать всех армян одной черной краской.

Игорь Кузнецов Пашинян, вместе с теми, кто его поддерживает, не откажется от "евроинтеграции". Вопрос в том - осознаёт ли каждый гражданин Армении что произойдёт после фактического разрыва с Россией? Или им внушают что всё останется как прежде при членстве в ЕАЭС? Как вариант - выигрыш от вступления в ЕС перекроет негативные последствия. Пусть реально всё посчитают, это они умеют делать.