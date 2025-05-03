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Угроза дронов в Новороссийске: детали атак и предупреждения властей

Угроза дронов в Новороссийске: детали атак и предупреждения властей

В Новороссийске сохраняется угроза атак беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. В результате последних атак пострадали четыре человека, повреждены резервуары на зерновом терминале и многоквартирные дома, — добавил губернатор края Вениамин Кондратьев.

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