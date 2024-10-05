Теперь – на трассу! Еще один неожиданный шаг Киану Ривза

Отметивший в сентябре 60-летний юбилей Кину Ривз – наверное, самая необычная голливудская звезда. Но если вам кажется, что со времен последнего мема со странноватым, милым и добрым Ривзом прошло слишком много времени, не тревожьтесь: скорее всего, на подходе еще одна волна «Киану-хайпа».
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