Теперь – на трассу! Еще один неожиданный шаг Киану Ривза

Отметивший в сентябре 60-летний юбилей Кину Ривз – наверное, самая необычная голливудская звезда. Но если вам кажется, что со времен последнего мема со странноватым, милым и добрым Ривзом прошло слишком много времени, не тревожьтесь: скорее всего, на подходе еще одна волна «Киану-хайпа».