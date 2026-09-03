Обострение не "нужды и бедствий", а тяги к убийству собственной страны

Владимир Ильич полит.технолог был что надо, не зря мы пристально изучали его идеологемы в коммунистические времена.
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Статья провокационная. Тот кто ставит под сомнение необходимость ВОСР -враг простого человека, крестьянина, рабочего, бывших батраков ,и прислуги, которые за гроши облуживали господ. И вот эти господа и их потомки(дальние да и ближние)убеждают нас в ненужности и кровавости Октябрьской Революции.
В.Бурлаков
Либеральная камарилья, соросовских обалдуев на своём горбу притащили в процветающую Украину бандеровское лайно. Они сумели за "майдановские печенки и европейские кружевные трусики"стать в ряды нацистских штурмовиков. В стране,на смену законной избранной власти пришли потомки гитлеровских бандеровцев."Пришли ребята заряженные,крови не боящиеся,их от государственного руля хрен отдерёшь".Страны гитлеровской коалиции,ЕС финансируя бандеровский сброд Украины используют его как пушечное мясо в войне с Россией для реванша за 1945 год.Ненависть к России затуманила им разум и не учли,что Россия стала сильнейшей ядерной державой в мире.В её ядерной доктрине,с учётом "американских поправок"чётко оговорены условия применения ядерного оружия - при возможном поражении на фронте.Таким образом ,добиваясь победы над Россией, гитлеровская коалиция,ЕС вместе с бандеровской подстилкой, готовят себе гораздо больших размеров чем "чернобыльский саркофаг"в Европе !
Социализм неизбежен.Богатеев в мусорку...
После переворота 17 млн. погибших.Уничтожение цвета русской нации,активного крестьянства и духовенства.Голодовка.Почти бесплатный труд рабочих и крестья ,.Повсеместные концлагеря смерти.