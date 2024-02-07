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Закон, порядок, государство

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Экскурсию по женской консультации организовали школьникам Уссурийска

Экскурсию по женской консультации организовали школьникам Уссурийска

Учащиеся медицинского класса средней школы № 130 Уссурийска побывали на экскурсии (12+) в городской женской консультации.

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