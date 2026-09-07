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Царьград

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Трамп разместил пост о победе АдГ, изменив трансатлантические отношения

Трамп разместил пост о победе АдГ, изменив трансатлантические отношения

Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social скриншот, сообщающий о победе партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт, с целью изменения трансатлантических отношений.

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