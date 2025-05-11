В Ростовской области мужчина попытался похитить девочку средь бела дня, ее отбил местный мальчик — преступника разыскивают В Волгодонске на улице Гагарина вчера в 15:00 неизвестный мужчина подбежал к девочке сзади и схватил ее, вознамерившись утащить.