В ЖК «Современник» в Дзержинске построили дороги

Сеть дорог протяженностью в 1,7 километра построили в поселке Дзержинск Иркутского района. Новые дороги появились в жилом комплексе «Современник», они связывают его с двумя образовательными объектами – школой на 352 учащихся и детским садом на 145 мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии