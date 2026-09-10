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Царьград

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В Петербурге обсудят проекты на 1,27 трлн рублей с 25 техзаказчиками

В Петербурге обсудят проекты на 1,27 трлн рублей с 25 техзаказчиками

В Санкт-Петербурге 25 сентября состоится III Форум технических заказчиков «НОТЕХ». Площадкой мероприятия выступит Технохаб Сбера, а его девизом станет фраза «Инвестировать.

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