Пожарные и спасатели из ЯНАО завоевали Кубок Тихого океана

На протяжении трёх дней 14 команд, прибывших из Главных управлений МЧС России со всего Дальнего Востока, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области, соревновались за главный приз – кубок Тихого океана по пожарно-спасательному спорту.