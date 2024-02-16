Пожарные и спасатели из ЯНАО завоевали Кубок Тихого океана

На протяжении трёх дней 14 команд, прибывших из Главных управлений МЧС России со всего Дальнего Востока, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области, соревновались за главный приз – кубок Тихого океана по пожарно-спасательному спорту.
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