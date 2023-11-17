Покусился на святое: реабилитолог назвал 3 причины, почему закаливание бесполезно

Один мой знакомый спокойно обливается водой из скважины, но нередко жалуется на больное горло. А мой дед, который каждое утро опрокидывал на себя таз с ледяной водой, скончался от инфаркта, причем не в самом преклонном возрасте.
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