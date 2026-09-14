В Чехии почти половина садов пострадала на 80% от заморозков

Почти половина профессиональных садов в Чехии пострадала более чем на 80% от весенних заморозков, заявил председатель Союза садоводов Чешской Республики Мартин Людвик 14 сентября агентству ČTK.
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