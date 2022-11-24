Медицина 2.0

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Дедушке 99 лет. Начал употреблять названные продукты. Посмотрим, как это работаетНазваны три групп...
  • Ивановна
    Вот и я говорю надо есть мясоВ период стресса ...
  • Николаевна
    Благодарю вас за полезную информациюВ период стресса ...

Иностранный диетолог назвал лучшую еду для быстрого роста ягодиц

Иностранный диетолог назвал лучшую еду для быстрого роста ягодиц

Диетолог Видур Саини (Vidur Saini) перечислил продукты, помогающие ускорить рост ягодиц. Диетолог заявил, что для ускорения роста ягодиц необходимо увеличить потребление томатов, поскольку они предотвращают возрастное снижение мышечной массы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх