Сила в правде
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Сила в правде

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Су-57 против F-35: что на самом деле написал Military Watch и где кончается превосходство

Су-57 против F-35: что на самом деле написал Military Watch и где кончается превосходство

Американское Military Watch пишет, что Су-57 уже воюет и бьёт ракетами по земле, пока F-35 ждёт пакет Block 4.

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