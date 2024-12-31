«Мы русские — какой восторг!»

И. Ожиганов. На Калиновом мосту Умом Россию не понять…Фёдор Тютчев. Тайна русской цивилизации В глобальном историческом процессе в ходе концентрации управления на планете Земля сложилось три основные цивилизации:- Западная цивилизация, где доминирует материализм, прикрытый иллюзией свободы.